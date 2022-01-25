Ретранслирует нарративы российской пропаганды: Украина требует опровержения заявлений президента Хорватии, в МИД вызвали посла

КИЕВ. 25 января. УНН. МИД Украины требует публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии Зорана Милановича и их неповторения в будущем. В дипведомство уже вызвали посла Хорватии, а кроме того посол Украины также осуществит соответствующий демарш в Загребе, передает УНН со ссылкой на МИД.