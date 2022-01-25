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Ретранслирует нарративы российской пропаганды: Украина требует опровержения заявлений президента Хорватии, в МИД вызвали посла

Ретранслирует нарративы российской пропаганды: Украина требует опровержения заявлений президента Хорватии, в МИД вызвали посла

Киев • УНН

 • 31370 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. МИД Украины требует публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии Зорана Милановича и их неповторения в будущем. В дипведомство уже вызвали посла Хорватии, а кроме того посол Украины также осуществит соответствующий демарш в Загребе, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Как сообщили в дипведомстве, в МИД была приглашена госпожа посол Хорватии в Украине Аница Джамич, которой была доказана позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений Президента Хорватии Зорана Милановича в адрес украинского государства.

"Отмечено, что утверждения Зорана Милановича о событиях Революции Достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших свои жизни ради европейского будущего Украины.

Высказано глубокое разочарование высказываниями Президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии. Подчеркнуто, что указанное особенно диссонирует с общечеловеческими ценностями, учитывая горький опыт войны хорватского народа", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение.

Цитата

"Заявления Зорана Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды, не соответствуют последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям, а также подрывает единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе.

МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений Президента Хорватии и их неповторения в будущем. Посол Украины также осуществит соответствующий демарш в Загребе", - отметили в МИД.

Добавим

Украина высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, которые успешно развиваются между правительствами двух государств, и рассчитывает на неизменную поддержку Хорватии, в частности на пути европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, резюмировали в дипведосмтве.

Ранее

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

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