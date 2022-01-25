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Ретранслює наративи російської пропаганди: Україна вимагає спростування заяв президента Хорватії, у МЗС викликали посла

Ретранслює наративи російської пропаганди: Україна вимагає спростування заяв президента Хорватії, у МЗС викликали посла

Київ • УНН

 • 31379 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. МЗС України вимагає публічного спростування образливих заяв президента Хорватії Зорана Мілановича та їхнього неповторення в майбутньому. У дипвідомство вже викликали посла Хорватії, а крім того посол України також здійснить відповідний демарш в Загребі, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

Як повідомили у дипвідомстві, до МЗС було запрошено пані посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич, якій було доведено позицію про категоричну неприйнятність сьогоднішніх заяв Президента Хорватії Зорана Мілановича на адресу Української держави.

"Наголошено, що твердження Зорана Мілановича про події Революції Гідності ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України.

Висловлено глибоке розчарування висловлюваннями Президента Хорватії про членство України в НАТО та недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії. Підкреслено, що зазначене особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу", - йдеться у заяві МЗС.

У відомстві відзначиои, що хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага.

Цитата

"Заяви Зорана Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підважують єдність ЄС і НАТО в умовах нинішніх безпекових загроз в Європі.

МЗС України вимагає публічного спростування цих образливих заяв Президента Хорватії та їхнього неповторення в майбутньому. Посол України також здійснить відповідний демарш в Загребі", - наголосили у МЗС.

Додамо

Україна високо цінує дружні і партнерські відносини з Хорватією, які успішно розвиваються між урядами двох держав, та розраховує на незмінну підтримку Хорватії, зокрема на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, резюмували у дипвідосмтві.

Раніше

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Хорватії Зоран Міланович потрапив до бази сайту "Миротворець" через висловлювання про Україну

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