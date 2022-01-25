Президент Хорватії Зоран Міланович потрапив до бази сайту "Миротворець" через висловлювання про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент Хорватії Зоран Міланович потрапив до списку бази "Миротворець". Раніше він заявив, що Україні не місце у НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій, інформує УНН.
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Відтепер йому заборонено в'їзд до України.
Що передувало
Відповідаючи на запитання, як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, Міланович сказав: "Ми не матимемо з цим нічого спільного. Якщо буде ескалація, виведемо (з регіону – ред.) останнього хорватського солдата. Україні не місце у НАТО, " – сказав він.
За словами Мілановича, він усіма силами заважатиме будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ та Україною.
Нагадаємо
У грудні Зоран Міланович назвав візит прем'єр-міністра Андрія Пленковича до України, на тлі високої напруженості у відносинах із Росією, "чистим шарлатанством".
Міланович тоді заявив, що візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією.