Президент Хорватии снова сделал заявление об Украине: вспомнил об извинениях премьера

Детали

Миланович сказал, что он не является "врагом Украины или другом России". Он добавил, что, мол, "никогда не пил кофе с российским послом".

На вопрос журналистов, считает ли он, что преувеличил в своих предыдущих комментариях, Миланович сказал: "Я не преувеличивал. Украина имеет проблемы". Здесь президент Хорватии посоветовал Киеву переговоры с "сепаратистами". "С ними надо говорить, а не идти в конфронтацию с ядерной силой. Кто их к этому поощряет, тот шарлатан, а их много в ЕС", - считает Миланович.

"Пленкович действует как украинский агент, а я как хорватский президент", - высказался Миланович.

Говорит, что его интересует лишь безопасность хорватов. На вопрос, считает ли он, что ему стоит извиниться, Миланович ответил: "У кого я должен извиняться? Ни в коем случае. Премьер-министр (...) делал это и во времена Колинды Грабар-Китарович, хотя тогда ситуация была иной. Она пыталась что-то построить с Россией в каких-то дипломатических тонах. Пленкович был категорически против. К сожалению, он был премьер-министром даже тогда. Меня волнует только интерес Хорватии".

Контекст

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил недавно, что Украине не место в НАТО из-за ее коррумпированности, и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

В ответ МИД Украины потребовал публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем.

В дипведомство также вызвали посла Хорватии, кроме того, посол Украины также осуществит соответствующий демарш в Загребе.

После этого премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился за заявления президента страны Зорана Милановича об Украине. А Зоран Миланович попал в базу сайта "Миротворец".