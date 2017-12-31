Президент Ірану прокоментував масові протести в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент Ірану Хасан Роухані, коментуючи масові акції у країні, заявив, що іранці мають право на протест, але він повинен бути мирним. Про це повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.
“Іранці мають право на протест, але він має бути мирним”, — заявив президент Ірану.
Окрім того, він розкритикував президента США Дональда Трампа за його повідомлення у Твіттері про протести.
“Трамп забув, що ще кілька місяців тому називав іранців “терористами”, — зазначив Роухані.
Як повідомляв УНН, влада Ірану повідомила про арешт близько 200 протестувальників у Тегерані.
Нагадаємо, що влада Ірану заблокувала доступ до популярних соцмереж. Користувачі заявили про неможливість користуватися Instagram і Telegram.