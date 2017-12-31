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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Президент Ирана прокомментировал массовые протесты в стране

Киев • УНН

 • 15850 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя массовые акции в стране, заявил, что иранцы имеют право на протест, но он должен быть мирным. Об этом сообщает “Радио Свобода”, передает УНН.

Президент Ирана прокомментировал массовые протесты в стране

“Иранцы имеют право на протест, но он должен быть мирным”, — заявил президент Ирана.

Кроме того, он раскритиковал президента США Дональда Трампа за его сообщение в Твиттере о протестах.

“Трамп забыл, что еще несколько месяцев назад называл иранцев “террористами”, — отметил Роухани.

Как сообщал УНН, власти Ирана сообщили об аресте около 200 протестующих в Тегеране.

Напомним, что власти Ирана заблокировали доступ к популярным соцсетям. Пользователи заявили о невозможности пользоваться Instagram и Telegram.

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