Президент Грузії запропонувала одягти на Саакашвілі електронний браслет

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«Я турбуюся про це.. Збитки, яких було завдано (іміджу країни)… амністія насправді не те питання, яке відшкодує цю шкоду.

Я думаю, що з ним (Саакашвілі) потрібно обходитись так само, як у світі ставляться до інших засуджених президентів… Є електронні браслети та інші форми, які набагато більше відповідають тому, що очікується від країни, яка має намір вступити до ЄС», - сказала Зурабішвілі.

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Щодо помилування, на яке як президент Зурабішвілі має право, вона зазначила, що в даному конкретному випадку питання «обмежене конкретними юридичними обставинами».

Наразі Саакашвілі відбуває 6-річний термін у двох справах. Ще три справи, зокрема про незаконне перетинання кордону, коли він прибув до Грузії, перебувають у стадії розгляду.

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