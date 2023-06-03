Президент Грузії запропонувала одягти на Саакашвілі електронний браслет
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі припустила, що до Михайла Саакашвілі з урахуванням стану здоров'я могла б бути застосована альтернативна форма покарання. Про це Зурабішвілі сказала в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає УНН.
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«Я турбуюся про це.. Збитки, яких було завдано (іміджу країни)… амністія насправді не те питання, яке відшкодує цю шкоду.
Я думаю, що з ним (Саакашвілі) потрібно обходитись так само, як у світі ставляться до інших засуджених президентів… Є електронні браслети та інші форми, які набагато більше відповідають тому, що очікується від країни, яка має намір вступити до ЄС», - сказала Зурабішвілі.
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Щодо помилування, на яке як президент Зурабішвілі має право, вона зазначила, що в даному конкретному випадку питання «обмежене конкретними юридичними обставинами».
Наразі Саакашвілі відбуває 6-річний термін у двох справах. Ще три справи, зокрема про незаконне перетинання кордону, коли він прибув до Грузії, перебувають у стадії розгляду.
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