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Президент Грузії запропонувала одягти на Саакашвілі електронний браслет

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі припустила, що до Михайла Саакашвілі з урахуванням стану здоров'я могла б бути застосована альтернативна форма покарання. Про це Зурабішвілі сказала в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає УНН.

Президент Грузії запропонувала одягти на Саакашвілі електронний браслет

Цитата

«Я турбуюся про це.. Збитки, яких було завдано (іміджу країни)… амністія насправді не те питання, яке відшкодує цю шкоду.

Я думаю, що з ним (Саакашвілі) потрібно обходитись так само, як у світі ставляться до інших засуджених президентів… Є електронні браслети та інші форми, які набагато більше відповідають тому, що очікується від країни, яка має намір вступити до ЄС», - сказала Зурабішвілі.

Додамо

Щодо помилування, на яке як президент Зурабішвілі має право, вона зазначила, що в даному конкретному випадку питання «обмежене конкретними юридичними обставинами».

Наразі Саакашвілі відбуває 6-річний термін у двох справах. Ще три справи, зокрема про незаконне перетинання кордону, коли він прибув до Грузії, перебувають у стадії розгляду.

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