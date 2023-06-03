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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Президент Грузии предложила одеть на Саакашвили электронный браслет

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предположила, что к Михаилу Саакашвили с учетом состояния здоровья могла бы быть применена альтернативная форма наказания. Об этом Зурабишвили сказала в интервью французским СМИ, передает УНН.

Президент Грузии предложила одеть на Саакашвили электронный браслет

Цитата

«Я беспокоюсь об этом. Ущерб, который был нанесен (имиджу страны)… Амнистия на самом деле не тот вопрос, который возместит этот ущерб.

Я думаю, что с ним (Саакашвили) нужно обходиться так же, как в мире относятся к другим осужденным президентам… Есть электронные браслеты и другие формы, которые гораздо больше соответствуют тому, что ожидается от страны, которая намерена вступить в ЕС», - сказала Зурабишвили.

Добавим

Относительно помилования, на которое как президент Зурабишвили имеет право, она отметила, что в данном конкретном случае вопрос «ограничен конкретными юридическими обстоятельствами».

В настоящее время Саакашвили отбывает 6-летний срок по двум делам. Еще три дела, в частности о незаконном пересечении границы, когда он прибыл в Грузию, находятся в стадии рассмотрения.

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