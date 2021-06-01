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The Guardian

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Президент Франції Макрон з дружиною вакцинувалися від коронавірусу

Київ • УНН

 • 17464 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вакцинувалися проти коронавірусу. Про це французький лідер написав у своєму Twitter, передає УНН.

Президент Франції Макрон з дружиною вакцинувалися від коронавірусу

Макрон з дружиною зробили щеплення в понеділок, 31 травня. При цьому, президент не згадує назву вакцини.

Цитата:

"Як ми з Бріжит, як уже 25 мільйонів французів, давайте зробимо щеплення! Щоб захистити нас, захистити наших близьких", - зазначив він.

Доповнення

За даними ВООЗ, у Франції  станом на 31 травня 2021 року було 5 566 214 підтверджених випадків з COVID-19 з 108 558 смертями. Станом на 22 травня 2021 року загалом було введено 33 002 800 доз вакцин.

У Франції з 31 травня право на щеплення отримали всі французи старше 18 років - без обмежень. Як мінімум одну дозу вакцини у Франції вже отримало майже 25,5 мільйона осіб (майже 50% дорослого населення, або 38% всього населення країни). Повністю провакциновані двома дозами дозволених препаратів майже 11 мільйонів осіб (понад 20% дорослого населення). Влада розраховує, що до 15 червня як мінімум одне щеплення зроблять 30 млн французів. До кінця літа у Франції планують повністю вакцинувати близько 70% дорослого населення.

9 червня у Франції - наступний етап пом'якшення карантинних обмежень. Так, з 9 червня очікується нове скорочення тривалості комендантської години, яка буде починатися о 23:00 (з 19 травня заборона на вихід з дому діє з 21 години до 6 ранку). Відкриті 19 травня музеї, театри і кінотеатри отримають право приймати вже 65% відвідувачів та глядачів (поки вони можуть працювати лише на 35% своєї пропускної спроможності). Ресторани, кафе і бари після багатьох місяців простою зможуть приймати відвідувачів у приміщенні (з 19 травня змогли відновити роботу тільки заклади, що мають вуличні тераси).

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