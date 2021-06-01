Президент Франции Макрон с женой вакцинировались от коронавируса

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 29202 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 62474 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 79405 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 233965 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 134010 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 402160 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317457 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215749 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245256 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255801 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.3м/с
49%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 7856 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 6408 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 6940 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 4190 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12666 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 3802 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12688 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 141322 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 233965 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 402160 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13868 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22534 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51605 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75718 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60528 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Президент Франции Макрон с женой вакцинировались от коронавируса

Киев • УНН

 • 17464 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон вакцинировались против коронавируса. Об этом французский лидер написал в своем Twitter, передает УНН.

Президент Франции Макрон с женой вакцинировались от коронавируса

Макрон с женой сделали прививки в понедельник, 31 мая. При этом, президент не упоминает название вакцины.

Цитата:

"Как мы с Брижит, как уже 25 млн французов, давайте сделаем прививки! Чтобы защитить нас, защитить наших близких", - отметил он.

Дополнение

По данным ВОЗ, во Франции по состоянию на 31 мая 2021 года было 5 566 214 подтвержденных случаев с COVID-19 с 108 558 смертями. По состоянию на 22 мая 2021 года в целом было введено 33 002 800 доз вакцин.

Во Франции с 31 мая право на прививки получили все французы старше 18 лет - без ограничений. Как минимум одну дозу вакцины во Франции уже получило почти 25,5 миллиона человек (почти 50% взрослого населения, или 38% всего населения страны). Полностью вакцинированы двумя дозами разрешенных препаратов почти 11 млн человек (более 20% взрослого населения). Власти рассчитывают, что до 15 июня как минимум одну прививку сделают 30 млн французов. К концу лета во Франции планируют полностью вакцинировать около 70% взрослого населения.

9 июня во Франции - следующий этап смягчения карантина. Так, с 9 июня ожидается новое сокращение продолжительности комендантского часа, который будет начинаться в 23:00 (с 19 мая запрет на выход из дома действует с 21 часа до 6 утра). Открытые 19 мая музеи, театры и кинотеатры получат право принимать уже 65% посетителей и зрителей (пока они могут работать лишь на 35% своей пропускной способности). Рестораны, кафе и бары после многих месяцев простоя смогут принимать посетителей в помещении (с 19 мая смогли возобновить работу только заведения, имеющие уличные террасы).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75