Президент Франции Макрон с женой вакцинировались от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон вакцинировались против коронавируса. Об этом французский лидер написал в своем Twitter, передает УНН.
Макрон с женой сделали прививки в понедельник, 31 мая. При этом, президент не упоминает название вакцины.
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"Как мы с Брижит, как уже 25 млн французов, давайте сделаем прививки! Чтобы защитить нас, защитить наших близких", - отметил он.
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По данным ВОЗ, во Франции по состоянию на 31 мая 2021 года было 5 566 214 подтвержденных случаев с COVID-19 с 108 558 смертями. По состоянию на 22 мая 2021 года в целом было введено 33 002 800 доз вакцин.
Во Франции с 31 мая право на прививки получили все французы старше 18 лет - без ограничений. Как минимум одну дозу вакцины во Франции уже получило почти 25,5 миллиона человек (почти 50% взрослого населения, или 38% всего населения страны). Полностью вакцинированы двумя дозами разрешенных препаратов почти 11 млн человек (более 20% взрослого населения). Власти рассчитывают, что до 15 июня как минимум одну прививку сделают 30 млн французов. К концу лета во Франции планируют полностью вакцинировать около 70% взрослого населения.
9 июня во Франции - следующий этап смягчения карантина. Так, с 9 июня ожидается новое сокращение продолжительности комендантского часа, который будет начинаться в 23:00 (с 19 мая запрет на выход из дома действует с 21 часа до 6 утра). Открытые 19 мая музеи, театры и кинотеатры получат право принимать уже 65% посетителей и зрителей (пока они могут работать лишь на 35% своей пропускной способности). Рестораны, кафе и бары после многих месяцев простоя смогут принимать посетителей в помещении (с 19 мая смогли возобновить работу только заведения, имеющие уличные террасы).