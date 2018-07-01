Президент Афганістану заявив про припинення одностороннього перемир'я з талібами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Президент Афганістану Ашраф Гані в суботу в Кабулі заявив про припинення одностороннього перемир'я з афганським рухом "Талібан" і закликав талібів брати участь в мирних переговорах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
А. Гані зазначив, що 18-денне перемир'я закінчилося і афганські сили безпеки відновлюють бойові операції.
За словами президента, тимчасове припинення бойових дій підтвердило готовність всієї країни, в тому числі і талібів, до досягнення миру. Він підкреслив, що якщо рух "Талібан" дасть на пропозицію позитивний відгук, то уряд зможе продовжити перемир'я в будь-який час.
Нагадаємо, що на початку червня президент Афганістану оголосив про введення перемир'я з рухом "Талібан" з 12 по 20 червня. У свою чергу, таліби оголосили про триденне перемир'я з 16 червня. Кількома днями пізніше уряд Афганістану продовжив режим припинення вогню. Однак таліби заявили, що більше не мають наміру його дотримуватися.
Повідомляється, що за минулий тиждень більше 60 членів афганських сил безпеки загинули при нападах талібів.