Президент Афганістану і його політичний суперник домовилися щодо розподілу влади
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент Афганістану Ашраф Гані і його політичний конкурент Абдулла Абдулла, які обоє назвали себе переможцями вересневих президентських виборів, досягли угоди про розподіл влади, відповідно до якої Абдулла очолить зусилля уряду з укладення мирної угоди із талібами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Представник канцелярії афганського президента 17 травня поширив у Twitter фото, на якому політики підписують угоду в Кабулі.
Згідно з повідомленнями, Абдулла очолить Вищу раду національного примирення, а члени його команди будуть включені до складу уряду.
Перед підписанням угоди джерела Reuters повідомляли, що кожен із двох лідерів матиме 50-відсоткове представництво в уряді. Офіційні деталі планують оприлюднити згодом.
Нагадаємо, 18 лютого після тривалих зволікань з офіційними результатами президентських виборів в Афганістані, які відбулися ще 28 вересня 2019 року, переміг і був переобраний на другий термін президент Ашраф Гані. Його перемога була визнана світовою спільнотою.
Друге місце посів Абдулла Абдулла, який за попередньої президентської каденції обіймав посаду "урядового директора" – організатора роботи уряду і радника президента. Він відмовився визнати результати виборів, вказуючи на масові фальсифікації. Тоді Абдулла заявив, що планує сформувати власний уряд (в Афганістані президент є одночасно головою уряду).
9 березня обидва провели в Кабулі, в сусідніх урядових будівлях, церемонії своєї інавгурації.
2 травня Абдулла Абдулла заявив про поступ у переговорах про примирення із Ашрафом Гані.
Нинішня угода закінчує політичну кризу, яка призвела до створення паралельного уряду і перешкоджала зусиллям з укладення мирної угоди, яка має покінчити з більш ніж 18-річною війною із талібами.
Розбіжності щодо складу уряду фактично затягнули переговори між Кабулом і талібами щодо припинення бойових дій. Вони мали початися ще 10 березня, відповідно до термінів угоди, підписаної в лютому між США і "Талібаном". Посланець США в Афганістані Залмай Халілзад заявив 15 травня, що обговорюється нова дата внутрішньоафганських мирних переговорів.