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Президент Афганистана и его политический соперник договорились о разделении власти

Киев • УНН

 • 11056 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани и его политический конкурент Абдулла Абдулла, которые оба назвали себя победителями сентябрьских президентских выборов, достигли соглашения о разделе власти, в соответствии с которой Абдулла возглавит усилия правительства по заключению мирного соглашения с талибами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Президент Афганистана и его политический соперник договорились о разделении власти

Представитель канцелярии афганского президента 17 мая распространил в Twitter фото, на котором политики подписывают соглашение в Кабуле.

Согласно сообщениям, Абдулла возглавит Высший совет национального примирения, а члены его команды будут включены в состав правительства.

Перед подписанием соглашения источники Reuters сообщали, что каждый из двух лидеров будет 50-процентное представительство в правительстве. Официальные детали планируют обнародовать позже.

Напомним, 18 февраля после длительных проволочек с официальными результатами президентских выборов в Афганистане, которые состоялись еще 28 сентября 2019 года, победил и был переизбран на второй срок президент Ашраф Гани. Его победа была признана мировым сообществом.

Второе место занял Абдулла Абдулла, который по предыдущей президентской каденции занимал должность "правительственного директора" - организатора работы правительства и советника президента. Он отказался признать результаты выборов, указывая на массовые фальсификации. Тогда Абдулла заявил, что планирует сформировать собственное правительство (в Афганистане президент является одновременно главой правительства).

9 марта оба провели в Кабуле, в соседних правительственных зданиях, церемонии своей инаугурации.

2 мая Абдулла Абдулла заявил о прогрессе в переговорах о примирении с Ашраф Гани.

Нынешнее соглашение заканчивает политический кризис, который привел к созданию параллельного правительства и препятствовала усилиям по заключению мирного соглашения, которое должно покончить с более чем 18-летней войной с талибами.

Разногласия по составу правительства фактически затянули переговоры между Кабулом и талибами о прекращении боевых действий. Они должны были начаться еще 10 марта, в соответствии со сроками соглашения, подписанного в феврале между США и "Талибаном". Посланник США в Афганистане Залмай Халилзад заявил 15 мая, что обсуждается новая дата внутриафганских мирных переговоров.

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