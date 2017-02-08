Прес-офіцер АТО підтвердив дані про 11 поранених бійців на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У результаті Вчорашіх обстрілів було поранено 11 чоловік, вони госпіталізовані і загрози їх життю не має. Про це кореспонденту УНН в ексклюзивному коментарі повідомив прес-офіцер оперативно-тактичного угрупування “Донецьк” Володимир Лазарев.
"Станом на вчора, було зафіксовано 41 обстріл (на донецькому напрямку - ред.), серед яких 10 обстрілів по Авдіївці. Гатили з танків, гранатометів, мінометів та з усієї стрілецької зброї. Так, під час вчорашніх обстрілів є 11 поранених, але загрози їх життю не має. Вони знаходяться в госпіталях Покровський та Часів Яр. Їм надана допомога", - сказав В.Лазарев.
Раніше військовий журналіст Р.Бочкала повідомив про бої у районі Авдіївки і 11 поранених бійців.
Нагадаємо, 8 лютого зранку бойовики двічі обстріляли Авдіївку.