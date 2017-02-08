Пресс-офицер АТО подтвердил данные об 11 раненых бойцах в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В результате вчерашних обстрелов были ранены 11 человек, они госпитализированы и угрозы их жизни нет. Об этом корреспонденту УНН в эксклюзивном комментарии сообщил пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Донецк" Владимир Лазарев.
"По состоянию на вчера был зафиксирован 41 обстрел (на донецком направлении - ред.), среди которых 10 обстрелов по Авдеевке. Били из танков, гранатометов, минометов и со всего стрелкового оружия. Так, во время вчерашних обстрелов есть 11 раненых, но угрозы их жизни нет. Они находятся в госпиталях Покровского и Часового Яра. Им оказана помощь", - сказал В.Лазарев.
Ранее военный журналист Р.Бочкала сообщил о боях в районе Авдеевки и 11 раненых бойцах.
Напомним, 8 февраля утром боевики дважды обстреляли Авдеевку.