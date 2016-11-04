Прем'єру направили запит із проханням повернути Благодійному фонду Б.Гаврилишина втрачені кошти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Народний депутат Оксана Білозір надіслала депутатський запит до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням повернути гроші Благодійному фонду Богдана Гаврилишина із резервного фонду бюджету, які були втрачені через банкрутство банку “Хрещатик”. Про це нардеп написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“...з метою вшанування пам’яті видатного українця Богдана Гаврилишина, продовження справи його життя — реалізації програми “Молодь змінить Україну”, прошу Вас, шановний Володимир Борисовичу, розглянути питання щодо виділення коштів з Резервного фонду бюджету, або з інших джерел, на компенсацію державою коштів Благодійному фонду Богдана Гаврилишина, втрачених у зв’язку з банкрутством ПАТ “Комерційний банк “Хрещатик”, — йдеться в депутатському запиті.
Також нардеп зазначила, що держава має повернути втрачені кошти Благодійному фонду Богдана Гаврилишина, щоб вшанувати його пам’ять.
“На жаль, із-за банкрутства банк „Хрещатик“ кошти фонду (а це близько 50 мільйонів гривень!) „зависли“ і їх нереально виплатити з продажу активів банку. Повернути ці кошти Благодійному фонду Богдана Гаврилишина — справа честі, обов’язок держави вшанувати пам’ять великого Українця”, — написала О.Білозір.
Нагадаємо, на офіційній сторінці Фонду Б.Гаврилишина зазначили про те, що через банкрутство банку “Хрещатик”, у фонді переживають фінансові труднощі.