Премьеру направили запрос с просьбой вернуть Благотворительному фонду Б.Гаврилишина потерянные средства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Народный депутат Оксана Билозир направила депутатский запрос Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой вернуть деньги Благотворительному фонду Богдана Гаврилишина из резервного фонда бюджета, которые были потеряны из-за банкротства банка "Хрещатик". Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
“...с целью чествования памяти выдающегося украинца Богдана Гаврилишина, продолжения дела его жизни — реализации программы “Молодежь изменит Украину”, прошу Вас, уважаемый Владимир Борисович, рассмотреть вопрос о выделении средств из Резервного фонда бюджета, или из других источников, на компенсацию государством средств Благотворительному фонду Богдана Гаврилишина, потерянных в связи с банкротством ПАО “Коммерческий банк “Крещатик”, — говорится в депутатском запросе.
Также нардеп отметила, что государство должно вернуть потерянные средства Благотворительному фонду Богдана Гаврилишина, чтобы почтить его память.
“К сожалению, из-за банкротства банка “Крещатик” средства фонда (а это около 50 миллионов гривен!) “зависли” и их нереально выплатить с продажи активов банка. Вернуть эти средства Благотворительному фонду Богдана Гаврилишина — дело чести, долг государства почтить память великого Украинца”, — написала О.Билозир.
Напомним, на официальной странице Фонда Б.Гаврилишина отметили о том, что из-за банкротства банка “Хрещатик”, в фонде переживают финансовые трудности.