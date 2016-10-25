Прем'єрні покази українського фільму "Гніздо горлиці" стартують сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні в кінотеатрах України розпочинаються прем'єрні покази стрічки "Гніздо горлиці", переможця у номінації Найкращий український фільм у рамках цьогорічного Одеського міжнародного кінофестивалю, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкіно.
"Вже з 25 жовтня в кінотеатрах України розпочинаються прем'єрні покази стрічки "Гніздо горлиці", створеної за підтримки Державного агентства України з питань кіно", - йдеться у повідомленні.
Стрічка розповідає про життя однієї із українських заробітчанок.
Прeм'єрні покази фільму стартують 25 жовтня в Ужгороді і триватимуть до 12 листопада, де його покажуть у Києві.
Як зазначається, фільм "Гніздо горлиці" здобув перемогу на 4-му конкурсному відборі Держкіно.