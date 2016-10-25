Премьерные показы украинского фильма "Гнездо горлицы" стартуют сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня в кинотеатрах Украины начинаются премьерные показы фильма "Гнездо горлицы", победителя в номинации Лучший украинский фильм в рамках нынешнего Одесского международного кинофестиваля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино.
"Уже с 25 октября в кинотеатрах Украины начинаются премьерные показы фильма "Гнездо горлицы", созданной при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино", - говорится в сообщении.
Лента рассказывает о жизни одной из украинских работниц.
Прeмьерные показы фильма стартуют 25 октября в Ужгороде и продлятся до 12 ноября, где его покажут в Киеве.
Как отмечается, фильм "Гнездо горлицы" одержал победу на 4-м конкурсном отборе Госкино.