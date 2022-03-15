Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва потягом: вони везуть "конкретний пакет підтримки" для України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії приїдуть до Києва потягом. Вони везуть "конкретний пакет підтримки" для України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Twitter канцелярії польського прем'єра.
Деталі
Згідно з інформацією, приблизно годину тому потяг, яким їде делегація ЄС, перетнув польсько-український кордон.
Також повідомили, що лідери їдуть на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Візит готували багато днів, але його тримали у секреті. Остаточне рішення було ухвалено на Версальському саміті.
Додамо
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що візит відбудеться за домовленістю із Європейським Союзом. Про зустріч повідомили голову Ради Європейського Союзу Шарля Мішеля, голову Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.