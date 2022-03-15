Премьеры Польши, Чехии и Словении едут в Киев на поезде: они везут "конкретный пакет поддержки" для Украины

Детали

Согласно информации, примерно час назад поезд, на котором едет делегация ЕС, пересек польско-украинскую границу.

Также сообщили, что лидеры едут на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Визит готовили много дней, но его держали в секрете. Окончательное решение было принято на Версальском саммите.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что визит состоится по договоренности с Европейским Союзом. О встрече сообщили председателю Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ООН.



