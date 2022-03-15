Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії приїдуть до Києва попри бойові дії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Попри бойові дії в Україні глави урядів Польщі, Чехії та Словенії відвідають Київ у складі місії Європейського Союзу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише УНН.
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"Сьогодні, на 20-й день злочинної агресії Путіна проти України, разом із віце-прем'єром Ярославом Качинським, прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею ми їдемо до Києва, щоб продемонструвати українцям нашу солідарність", – заявив Моравецький.
Деталі
За словами Моравецького, візит здійснюється за домовленістю із Європейським Союзом. Про нього повідомлено голову Ради Європейського Союзу Шарля Мішеля, голову Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.
"У такі переломні для світу часи наш обов'язок бути там, де кується історія. Тому що йдеться не про нас, а про майбутнє наших дітей, які заслуговують жити у світі, вільному від тиранії", - наголосив прем'єр Польщі.
Доповнення
Лідери країн НАТО можуть зібратися вже наступного тижня у Брюсселі для обговорення війни в Україні. До зустрічі може приєднатися президент США Джо Байден.