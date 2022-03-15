Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев, несмотря на боевые действия

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Несмотря на боевые действия в Украине, главы правительств Польши, Чехии и Словении посетят Киев в составе миссии Европейского Союза. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня, на 20-й день преступной агрессии Путина против Украины, вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей мы едем в Киев, чтобы продемонстрировать украинцам нашу солидарность", - заявил Моравецкий.

Детали

По словам Моравецкого, визит осуществляется по договоренности с Европейским Союзом. О нем сообщены председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ООН.

"В такие переломные для мира времена наш долг быть там, где куется история. Потому что речь идет не о нас, а о будущем наших детей, которые заслуживают жить в мире, свободном от тирании", - подчеркнул премьер Польши.

Дополнение

Лидеры стран НАТО могут собраться уже на следующей неделе в Брюсселе для обсуждения войны в Украине. К встрече может присоединиться президент США Джо Байден.

Украинские Национальные Новости

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