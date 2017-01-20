Прем'єр Японії збирається якнайшвидше побачитися з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що він планує відвідати США якомога швидше, щоб зустрітися з Дональдом Трампом після інавгурації як нового американського президента, передає УНН з посиланням на Associated Press.
С.Абе в п'ятницю в щорічному зверненні до парламенту заявив, що американсько-японський альянс є "незмінним принципом" для зовнішньої політики і безпеки Японії.
Японія непокоїться щодо того, як політика Д.Трампа "Америка - перша" вплине на дії США в азійському регіоні.
С.Абе зустрічався з Д.Трампом в Нью-Йорку в листопаді, невдовзі після перемоги республіканця на виборах. Він був першим іноземним лідером, який зустрвся з обраним президентом США.
Д.Трамп буде приведений до присяги як президент США в п'ятницю.