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Прем'єр Японії збирається якнайшвидше побачитися з Д.Трампом

Прем'єр Японії збирається якнайшвидше побачитися з Д.Трампом

Київ • УНН

 • 6685 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що він планує відвідати США якомога швидше, щоб зустрітися з Дональдом Трампом після інавгурації як нового американського президента, передає УНН з посиланням на Associated Press.

С.Абе в п'ятницю в щорічному зверненні до парламенту заявив, що американсько-японський альянс є "незмінним принципом" для зовнішньої політики і безпеки Японії.

Японія непокоїться щодо того, як політика Д.Трампа "Америка - перша" вплине на дії США в азійському регіоні.

С.Абе зустрічався з Д.Трампом в Нью-Йорку в листопаді, невдовзі після перемоги республіканця на виборах. Він був першим іноземним лідером, який зустрвся з обраним президентом США.

Д.Трамп буде приведений до присяги як президент США в п'ятницю.

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