Премьер Японии собирается как можно быстрее встретиться с Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он планирует посетить США как можно скорее, чтобы встретиться с Дональдом Трампом после инаугурации как нового американского президента, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
С.Абэ в пятницу в ежегодном обращении к парламенту заявил, что американо-японский альянс является "неизменным принципом" для внешней политики и безопасности Японии.
Япония беспокоится о том, как политика Д.Трампа "Америка - первая" повлияет на действия США в азиатском регионе.
С.Абэ встречался с Д.Трампом в Нью-Йорке в ноябре, вскоре после победы республиканца на выборах. Он был первым иностранным лидером, который встретился с избранным президентом США.
Д.Трамп будет приведен к присяге в качестве президента США в пятницу.