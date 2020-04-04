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Прем’єр висловив співчуття у зв’язку зі смертю Івана Вакарчука

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив співчуття у зв’язку зі смертю ексміністра освіти Івана Вакарчука. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал прем’єра.

“Світ втратив ще одну велику людину. Не стало Героя України, заслуженого діяча науки і техніки Івана Олександровича Вакарчука.

Як міністр освіти Іван Олександрович свого часу здійснив безцінний вклад у розвиток вітчизняної освітньої та наукової галузей. Його активна громадянська позиція, відстоювання ідеалів свободи і прав людини безмежно вплинули на формування української демократії та зміцнили державність України. А значуща робота ректором Львівського університету імені Івана Франка подарувала країні тисячі світлих умів та видатних фахівців. Мої щирі співчуття близьким та рідним”, — написав Шмигаль.

Як повідомляв УНН, Іван Вакарчук помер сьогодні, 4 квітня. Йому було 74 роки.

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