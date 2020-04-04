Премьер выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Вакарчука

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76803 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90640 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100598 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100017 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107550 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94200 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103861 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106226 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131224 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130377 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 90358 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 92189 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

18:16 • 39571 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

18:37 • 98408 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

20:07 • 32157 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 107552 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 113859 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 142052 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 184735 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 169386 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 92189 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 104656 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 110133 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 108438 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107951 просмотра
Актуальное
Премьер выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Вакарчука

Премьер выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Вакарчука

Киев  •  УНН

 • 26090 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра образования Ивана Вакарчука. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал премьера.

"Мир потерял еще одного большого человека. Не стало Героя Украины, заслуженного деятеля науки и техники Ивана Александровича Вакарчука.

Как министр образования Иван Александрович в свое время совершил бесценный вклад в развитие отечественной образовательной и научной отраслей. Его активная гражданская позиция, отстаивание идеалов свободы и прав человека имело безгранично влияние на формирование украинской демократии и укрепили государственность Украины. А значительная работа ректором Львовского университета имени Ивана Франко подарила стране тысячи светлых умов и выдающихся специалистов. Мои искренние соболезнования близким и родным", - написал Шмыгаль.

Как сообщал УНН, Иван Вакарчук умер сегодня, 4 апреля. Ему было 74 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы