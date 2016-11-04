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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26776 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Прем'єр: виділені на вугільну галузь кошти потрібно інвестувати в її модернізацію

Прем'єр: виділені на вугільну галузь кошти потрібно інвестувати в її модернізацію

Київ • УНН

 • 7420 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кошти, передбачені у Державному бюджеті на 2017 рік на реструктуризацію вугільних підприємств та підтримку операційної діяльності державних вугледобувних підприємств, мають бути інвестовані не в проїдання, а в модернізацію системи вугільної галузі. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді України у п’ятницю, передає УНН.

“У нас є 1 млрд 800 млн. Давайте разом сідати, всі ті народні депутати, які представляють шахтарські регіони, давайте розділимо так ці ресурси — ресурси є — щоби ми змогли інвестувати не в проїдання, а в модернізацію самої системи. Я вас абсолютно закликаю долучитися до цієї роботи і правильно розподілити цей 1 млрд 800 млн. Інакше у нас ніколи не вистачить грошей на наведення там порядку”, — зазначив В.Гройсман.

Також Прем'єр додав, що готовий підтримати добудову і запуск шахти №10 у Нововолинську.

“Давайте разом абсолютно відповідально скажемо: якщо ми можемо за 200-300 млн добудувати цю шахту, я готовий це підтримати і добудувати, і запустити, тому що я знаю, що це питання є важливим і навколо люди будуть мати заробітну плату, а навколо ті шахти, що є нерентабельні, можуть бути закриті. Я це розумію”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Україна споживає для теплової генерації 24,5 млн тонн вугілля, з них 9,2 млн тонн — антрацитової групи, якої на сьогодні на контрольованій території України немає.

Українські Національні Новини

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