Прем'єр: виділені на вугільну галузь кошти потрібно інвестувати в її модернізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кошти, передбачені у Державному бюджеті на 2017 рік на реструктуризацію вугільних підприємств та підтримку операційної діяльності державних вугледобувних підприємств, мають бути інвестовані не в проїдання, а в модернізацію системи вугільної галузі. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді України у п’ятницю, передає УНН.
“У нас є 1 млрд 800 млн. Давайте разом сідати, всі ті народні депутати, які представляють шахтарські регіони, давайте розділимо так ці ресурси — ресурси є — щоби ми змогли інвестувати не в проїдання, а в модернізацію самої системи. Я вас абсолютно закликаю долучитися до цієї роботи і правильно розподілити цей 1 млрд 800 млн. Інакше у нас ніколи не вистачить грошей на наведення там порядку”, — зазначив В.Гройсман.
Також Прем'єр додав, що готовий підтримати добудову і запуск шахти №10 у Нововолинську.
“Давайте разом абсолютно відповідально скажемо: якщо ми можемо за 200-300 млн добудувати цю шахту, я готовий це підтримати і добудувати, і запустити, тому що я знаю, що це питання є важливим і навколо люди будуть мати заробітну плату, а навколо ті шахти, що є нерентабельні, можуть бути закриті. Я це розумію”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Україна споживає для теплової генерації 24,5 млн тонн вугілля, з них 9,2 млн тонн — антрацитової групи, якої на сьогодні на контрольованій території України немає.