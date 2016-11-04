Премьер: выделенные на угольную отрасль средства нужно инвестировать в ее модернизацию

"У нас есть 1 млрд 800 млн. Давайте вместе садиться, все те народные депутаты, которые представляют шахтерские регионы, давайте разделим так эти ресурсы - ресурсы есть - чтобы мы смогли инвестировать не в проедание, а в модернизацию самой системы. Я вас абсолютно призываю присоединиться к этой работе и правильно распределить этот 1 млрд 800 млн. Иначе у нас никогда не хватит денег на наведение там порядка", - отметил В.Гройсман.

Также Премьер добавил, что готов поддержать достройку и запуск шахты №10 в Нововолынске.

"Давайте вместе абсолютно ответственно скажем: если мы можем за 200-300 млн достроить эту шахту, я готов это поддержать и достроить, и запустить, потому что я знаю, что этот вопрос является важным и вокруг люди будут иметь заработную плату, а вокруг те шахты, которые являются нерентабельными, могут быть закрыты. Я это понимаю", - сказал он.

Как сообщал УНН, Украина потребляет для тепловой генерации 24,5 млн тонн угля, из них 9,2 млн тонн - антрацитовой группы, которой на сегодня на контролируемой территории Украины нет.