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Премьер: выделенные на угольную отрасль средства нужно инвестировать в ее модернизацию

Премьер: выделенные на угольную отрасль средства нужно инвестировать в ее модернизацию

Киев • УНН

 • 7418 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Средства, предусмотренные в Государственном бюджете на 2017 год на реструктуризацию угольных предприятий и поддержку операционной деятельности государственных угледобывающих предприятий, должны быть инвестированы не в проедание, а в модернизацию системы угольной отрасли. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины в пятницу, передает УНН.

"У нас есть 1 млрд 800 млн. Давайте вместе садиться, все те народные депутаты, которые представляют шахтерские регионы, давайте разделим так эти ресурсы - ресурсы есть - чтобы мы смогли инвестировать не в проедание, а в модернизацию самой системы. Я вас абсолютно призываю присоединиться к этой работе и правильно распределить этот 1 млрд 800 млн. Иначе у нас никогда не хватит денег на наведение там порядка", - отметил В.Гройсман.

Также Премьер добавил, что готов поддержать достройку и запуск шахты №10 в Нововолынске.

"Давайте вместе абсолютно ответственно скажем: если мы можем за 200-300 млн достроить эту шахту, я готов это поддержать и достроить, и запустить, потому что я знаю, что этот вопрос является важным и вокруг люди будут иметь заработную плату, а вокруг те шахты, которые являются нерентабельными, могут быть закрыты. Я это понимаю", - сказал он.

Как сообщал УНН, Украина потребляет для тепловой генерации 24,5 млн тонн угля, из них 9,2 млн тонн - антрацитовой группы, которой на сегодня на контролируемой территории Украины нет.

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