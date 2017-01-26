Прем'єр: уряд планує розвивати експорт електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Україна має розвивати експорт електроенергії та продавати вироблену електроенергію за кордон, що сприятиме розвитку економіки і забезпеченню енергетичної незалежності. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час робочої поїздки до відокремленого підрозділу “Хмельницька АЕС” ДП НАЕК “Енергоатом”, передає УНН.
“Наше завдання як країни бути експортером електроенергії. Ми маємо продавати вироблену в Україні електроенергію і отримувати за це в Україну більше валюти, що буде позитивно впливати на економіку нашої держави”, — зазначив В.Гройсман.
За словами В.Гройсмана, що сьогодні ДП НАЕК “Енергоатом” вийшов на високі потужності вироблення електроенергії, а також було забезпечені планові ремонти необхідних блоків у визначені часові терміни.
В.Гройсман також зауважив, що потрібно переглянути програму розвитку атомної електроенергетики до 2040 р. Разом з тим є завдання на середньострокову перспективу щодо розвитку галузі, що мають бути вирішені протягом 5 років.
“Ми хочемо стати енергонезалежною країною”, — додав Прем’єр-міністр.
Нагадаємо, за словами В.Гройсмана, Кабмін ставить завдання здійснити добудову 3 і 4 енергоблоку Хмельницької АЕС.