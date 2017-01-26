Премьер: правительство планирует развивать экспорт электроэнергии

"Наша задача как страны быть экспортером электроэнергии. Мы должны продавать произведенную в Украине электроэнергию и получать за это в Украину больше валюты, что будет положительно влиять на экономику нашего государства", - отметил В.Гройсман.

По словам В.Гройсмана, сегодня ГП НАЭК "Энергоатом" вышел на высокие мощности выработки электроэнергии, а также было обеспечены плановые ремонты необходимых блоков в определенные временные сроки.

В.Гройсман также отметил, что нужно пересмотреть программу развития атомной электроэнергетики до 2040 года. Вместе с тем есть задачи на среднесрочную перспективу по развитию отрасли, которые должны быть решены в течение 5 лет.

"Мы хотим стать энергонезависимой страной", - добавил премьер-министр.

Напомним, по словам В.Гройсмана, Кабмин ставит задачу осуществить достройку 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.