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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Прем'єр Угорщини стурбований можливим напливом біженців у разі вторгнення Росії в Україну

Прем'єр Угорщини стурбований можливим напливом біженців у разі вторгнення Росії в Україну

Київ • УНН

 • 32697 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив зі щорічним зверненням до країни і заявив, що в інтересах Угорщини "уникнути війни", яка, за його словами, призведе до хвилі українських біженців до його країни, а також зашкодить її економіці. Про це пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Відзначається, що Орбан закликав до мирного врегулювання зростаючої напруженості в Європі, викликаної побоюваннями можливого російського військового вторгнення в Україну. Він закликав до вирішення напруженості дипломатичним шляхом, згадав, що виступає проти планів Європейського Союзу щодо введення санкцій щодо Росії.

"Про санкції, каральну політику, повчання або будь-який інший вид зарозумілості з боку великих держав не може бути й мови", — заявив він.

Контекст

Орбан, який очолює Угорщину з 2010 року, тісно співпрацює з російським керівництвом у порівнянні з іншими європейськими лідерами. На нещодавній зустрічі з Володимиром Путіним у Кремлі Орбан виступив за збільшення поставок газу з Росії, а також дав позитивну оцінку розширенню співпраці його країни з Москвою у сферах енергетики, торгівлі та безпеки.

Днями Орбан заявив, що Україна служить важливою буферною зоною між Угорщиною і Росією, і тому її "незалежність і життєздатність становлять прямий інтерес для Угорщини", зазначивши, що "військова міць Європи повинна бути як мінімум порівнянна з міццю Росії", прем'єр-міністр сказав, що Угорщина виступає за збільшення європейського військового потенціалу і розвиток спільних європейських сил оборони. Водночас, Угорщина відмовилася приймати військове підкріплення від НАТО і США, яке також було направлено в інші країни Східної Європи у відповідь на нарощування російських військ уздовж кордонів України. Орбан висловив переконання, що національних збройних сил Угорщини достатньо для захисту країни.

Нагадаємо

Орбан також заявив, що в ході переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним не побачив у нього "намірів робити щось різке щодо України".

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