Прем'єр Польщі заявив, що влада країни не планує оголошувати локдаун на фоні спалаху COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Влада Польщі не планує вводити у республіці серйозні обмежувальні заходи, незважаючи на збільшення темпів поширення коронавірусу. Про це заявив у суботу прем’єр-міністр Матеуш Моравєцкій, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
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“Сьогодні ми розглядаємо різні механізми, які можуть обмежити зростання темпів поширення вірусу, але ми не розглядаємо локдаун”, — повідомив він, виступаючи у Вроцлаві.
За словами Моравєцкого, спостерігаючи за масовими протестами в інших країнах, де такі обмежувальні заходи були введені, влада Польщі прийшла до висновку, що це тільки призводить до зростання захворюваності. “Тому ми намагаємося знайти середину, краще рішення”, — додав він, пояснивши, що польський уряд робить ставку на вакцинацію і розширення ліжкового фонду.
Контекст
У Польщі спостерігається четверта хвиля епідемії коронавірусу. За підсумками останньої доби в країні виявлено 15 190 нових інфікованих. Тиждень тому їх було 9 798. За минулу добу померли 186 осіб. Кількість госпіталізованих з коронавірусом також поступово зростає, у країні починають відкриватися тимчасові лікарні для тих, хто заразився.
Згідно статистики ВООЗ — у Польщі зафіксували 3 076 518 випадків захворювання, жертвами стали 77 547 осіб.
За даними урядового порталу — у республіці використали 39 408 902 доз вакцин, з них — повністю курс вакцинації пройшли 17 814 974 людини.