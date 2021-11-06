Прем'єр Польщі заявив, що влада країни не планує оголошувати локдаун на фоні спалаху COVID-19

Деталі

“Сьогодні ми розглядаємо різні механізми, які можуть обмежити зростання темпів поширення вірусу, але ми не розглядаємо локдаун”, — повідомив він, виступаючи у Вроцлаві.

За словами Моравєцкого, спостерігаючи за масовими протестами в інших країнах, де такі обмежувальні заходи були введені, влада Польщі прийшла до висновку, що це тільки призводить до зростання захворюваності. “Тому ми намагаємося знайти середину, краще рішення”, — додав він, пояснивши, що польський уряд робить ставку на вакцинацію і розширення ліжкового фонду.

Контекст

У Польщі спостерігається четверта хвиля епідемії коронавірусу. За підсумками останньої доби в країні виявлено 15 190 нових інфікованих. Тиждень тому їх було 9 798. За минулу добу померли 186 осіб. Кількість госпіталізованих з коронавірусом також поступово зростає, у країні починають відкриватися тимчасові лікарні для тих, хто заразився.

Згідно статистики ВООЗ — у Польщі зафіксували 3 076 518 випадків захворювання, жертвами стали 77 547 осіб.

За даними урядового порталу — у республіці використали 39 408 902 доз вакцин, з них — повністю курс вакцинації пройшли 17 814 974 людини.