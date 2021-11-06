Премьер Польши заявил, что власти страны не планируют объявлять локдаун на фоне вспышки COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Власти Польши не планируют вводить в республике серьезные ограничительные меры, несмотря на увеличение темпов распространения коронавируса. Об этом заявил в субботу премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.
Детали
“Сегодня мы рассматриваем разные механизмы, которые могут ограничить рост темпов распространения вируса, но мы не рассматриваем локдаун”, — сообщил он, выступая во Вроцлаве.
По словам Моравецкого, наблюдая за массовыми протестами в других странах, где такие ограничительные меры были введены, власти Польши пришли к выводу, что это только приводит к росту заболеваемости. “Поэтому мы стараемся найти середину, лучшее решение”, — добавил он, пояснив, что польское правительство делает ставку на вакцинацию и расширение коечного фонда.
Контекст
В Польше наблюдается четвертая волна эпидемии коронавируса. По итогам последних суток в стране выявлено 15 190 новых заразившихся. Неделю назад их было 9 798. За минувшие сутки умерли 186 человек. Число госпитализированных с коронавирусом также постепенно растет, в стране начинают открываться временные больницы для заразившихся.
Согласно статистике ВОЗ — в Польше зафиксировали 3 076 518 случаев заболевания, жертвами стали 77 547 человек.
По данным правительственного портала — в республике использовали 39 408 902 доз вакцин, из них — полностью курс вакцинации прошли 17 814 974 человека.