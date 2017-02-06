Прем'єр подякував усім службам та українцям за допомогу і підтримку Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вдячний усім відповідальним службам, злагоджена робота яких дозволила відновити енергопостачання в Авдіївці, та усім українцям за допомогу мешканцям міста. Про це Глава Уряду зазначив телефоном в ефірі телеканалу “Інтер”, передає УНН.
“Я хочу подякувати всім, хто вдень і вночі працював, щоб забезпечити життєдіяльність, а з іншого боку, зробити все, щоб відновити енергопостачання. Тепло, вода, електроенергія — це надзвичайно важливо,” — наголосив В.Гройсман.
Глава Уряду зауважив, що декілька днів тому був в Авдіївці. За його словами, мешканці міста опинилися у дуже складних умовах.
“Я хочу підкреслити, що жителі Авдіївки є великими людьми, абсолютно стійкими, які не піддавалися на будь-які провокації. Це все дало можливість і військовим, і ДСНС, і Національній поліції, — всім об’єднати зусилля, місцевої влади, місцевої адміністрації для того, щоб врешті-решт ми змогли відновити енергопостачання,” — зазначив Прем’єр-міністр.
Окремо В.Гройсман подякував кожному українцю за гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки.
“Хочу подякувати всій країні за гуманітарну підтримку, за співчуття, тому що вантажі з продуктами харчування, з усіма іншими речами, будівельними матеріалами, їхали з усієї країни,” — зазначив він.
Як повідомляв УНН, 5 лютого в Авдіївці відновили електропостачання.
Наразі в Авдіївці без світла залишаються один мікрорайон та сім вулиць.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.