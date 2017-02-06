Премьер поблагодарил все службы и украинцев за помощь и поддержку Авдеевки

"Я хочу поблагодарить всех, кто днем ​​и ночью работал, чтобы обеспечить жизнедеятельность, а с другой стороны, сделать все, чтобы восстановить энергоснабжение. Тепло, вода, электроэнергия - это очень важно ", - отметил В.Гройсман.

Глава Правительства отметил, что несколько дней назад был в Авдеевке. По его словам, жители города оказались в очень сложных условиях.

"Я хочу подчеркнуть, что жители Авдеевки является великими людьми, абсолютно устойчивыми, не поддавались на любые провокации. Это все дало возможность и военным, и ГСЧС, и Национальной полиции, - всем объединить усилия, местной власти, местной администрации для того, чтобы в конце концов мы смогли восстановить энергоснабжение ", - отметил Премьер-министр.

Отдельно В.Гройсман поблагодарил каждого украинца за гуманитарную помощь для жителей Авдеевки.

"Хочу поблагодарить всю страну за гуманитарную поддержку, за сочувствие, потому что грузы с продуктами питания, со всеми другими вещами, строительными материалами, ехали со всей страны", - отметил он.

Как сообщал УНН, 5 февраля в Авдеевке восстановили электроснабжение.

Сейчас в Авдеевке без света остаются один микрорайон и семь улиц.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.