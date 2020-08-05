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У Польщі вирішили відправити допомогу до Бейруту

У Польщі вирішили відправити допомогу до Бейруту

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Польський уряд направить допомогу постраждалим від вибуху в столиці Лівану Бейруті. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Польське радіо", передає УНН.

"Вчорашній вибух у Лівані потряс не тільки Бейрут. Драматичні фотографії вибуху розійшлися світом. Ми не можемо і не будемо залишатися байдужими до подібних трагедій! Разом із міністром Маріушем Камінським із МВС і адміністрації ми вирішили направити допомогу Бейруту", - повідомив Моравецький.

За його словами Польща, зокрема, відправить до Лівану медичні матеріали. Крім того, штаб Державної пожежної служби Польщі оголосив про готовність негайно виїхати на рятувальні роботи в Ліван. У Польщі готові виїхати в Бейрут 39 рятувальників з 4 собаками, а також хімічний аварійний модуль.

"Після консультацій з ліванською стороною ми також відправимо досвідчених польських рятувальників, які неодноразово допомагали в місцях лих", - зазначив глава уряду Польщі.

Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута, де протягом декількох років зберігалася аміачна селітра, стався потужний вибух. Понад 70 людей загинули, близько 4000 постраждали. Вибух був настільки сильним, що його почули у 240 км від Бейрута - на Кіпрі. Вибух уже порівняли з ядерним ударом.

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