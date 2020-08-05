В Польше решили отправить помощь в Бейрут
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Польское правительство направит помощь пострадавшим от взрыва в столице Ливана Бейруте. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Польское радио, передает УНН.
"Вчерашний взрыв в Ливане потряс не только Бейрут. Драматические фотографии взрыва разошлись по миру. Мы не можем и не будем оставаться равнодушными к подобным трагедиям! Вместе с министром Мариушем Каминским из МВД и администрации мы решили направить помощь Бейруту", – сообщил Моравецкий.
По его словам Польша, в частности, отправит в Ливан медицинские материалы. Кроме того, штаб Государственной пожарной службы Польши объявил о готовности немедленно выехать на спасательные работы в Ливан. В Польше готовы выехать в Бейрут 39 спасателей с 4 собаками, а также химический аварийный модуль.
"После консультаций с ливанской стороной мы также отправим опытных польских спасателей, которые неоднократно помогали в местах бедствий", – отметил глава правительства Польши.
Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута, где в течение нескольких лет хранилась аммиачная селитра, произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, около 4000 пострадали. Взрыв был настолько сильным, что его услышали в 240 км от Бейрута – на Кипре. Взрыв уже сравнили с ядерным ударом.