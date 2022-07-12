Прем'єр-міністр Польщі назвав путіна "спадкоємцем УПА"

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Ймовірно, уривок, опублікований у Facebook, був частиною з його вчорашнього виступу на церемонії вшанування жертв Волинської трагедії.

"Україна бачить, куди веде націоналізм та імперіалізм, і що спадкоємець українських націоналістичних організацій та УПА — путін, який намагається принести руський мир", - заявив Моравецький.

Окрім того, прем'єр Польщі висловив сподівання, що Україна та Польща "будуватимуть спільне майбутнє, засноване на правді про Волинську трагедію".

"Ми повинні скористатися цією великою нагодою, яка з’явилася в такий важкий час, коли Україна взялася за зброю за допомогою Польщі, і ми відкрили наші серця і домівки для українських біженців", - підсумував Моравецький.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський передав до Верховної Ради законопроєкт щодо надання особливого статусу громадянам Польщі в Україні.