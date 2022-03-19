Прем'єр-міністр Люксембургу після розмови з путіним: образи, що доходять до нас - нестерпні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель розмовляв у суботу з президентом росії володимиром путіним, де піднімав питання Маріуполя. Про це іноземний політик повідомив у своєму Twitter, пише УНН.
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"Щойно знову розмовляв з володимиром путіним. Після нашого останнього обміну ситуація на місцях погіршилася, особливо в місті Маріуполь. Образи, що доходять до нас, нестерпні. Метою має залишатися деескалація, прийняття режиму припинення вогню та просування переговорних процесів", - йдеться у повідомленні.