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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 48663 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Прем'єр-міністр Люксембургу після розмови з путіним: образи, що доходять до нас - нестерпні

Прем'єр-міністр Люксембургу після розмови з путіним: образи, що доходять до нас - нестерпні

Київ • УНН

 • 353650 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель розмовляв у суботу з президентом росії володимиром путіним, де піднімав питання Маріуполя. Про це іноземний політик повідомив у своєму Twitter, пише УНН.

Цитата

"Щойно знову розмовляв з володимиром путіним. Після нашого останнього обміну ситуація на місцях погіршилася, особливо в місті Маріуполь. Образи, що доходять до нас, нестерпні. Метою має залишатися деескалація, прийняття режиму припинення вогню та просування переговорних процесів", - йдеться у повідомленні.

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