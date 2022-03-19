Прем'єр-міністр Люксембургу після розмови з путіним: образи, що доходять до нас - нестерпні

Цитата

"Щойно знову розмовляв з володимиром путіним. Після нашого останнього обміну ситуація на місцях погіршилася, особливо в місті Маріуполь. Образи, що доходять до нас, нестерпні. Метою має залишатися деескалація, прийняття режиму припинення вогню та просування переговорних процесів", - йдеться у повідомленні.