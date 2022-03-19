Премьер-министр Люксембурга после разговора с путиным: оскорбления, доходящие до нас-невыносимы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель беседовал в субботу с президентом россии владимиром путиным, где поднимал вопросы об Мариуполе. Об этом иностранный политик сообщил в своем Twitter, пишет УНН.
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"Только что снова разговаривал с владимиром путиным. После нашего последнего обмена ситуация на местах ухудшилась, особенно в городе Мариуполь. Образы, доходящие до нас, невыносимы. Целью должна оставаться деэскалация, принятие режима прекращения огня и продвижение переговорных процессов", - говорится в сообщении.