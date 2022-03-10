Прем’єр-міністр Латвії: ЄС має “відкрити двері” Україні щодо членства
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що ЄС повинен показати Україні “відкриті двері” щодо членства у блоці, інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Під час зустрічі Європейської народної партії в Парижі Каріньш наголосив, що Україні неообхідно надати статус кандидата в ЄС.
Він також зауважив на необхідності введення санкцій проти Росії в енергетичному секторі.
“Якщо ми хочемо зупинити Путіна - ми повинні припинити його фінансування”, - додав він.
Нагадаємо
Сейм Литви прийняв резолюцію, у якій закликає невідкладно надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і відкрити переговори про членство.