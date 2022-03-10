Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо підтримки вступу України до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Сейм Литви прийняв резолюцію, в якій закликає Євросоюз невідкладно надати Україні статус кандидата на вступ і відкрити переговори про членство. Про це УНН повідомляє з посиланням на LRT.
Цитата
"Україна домагалася членства в Європейському Союзі більше десяти років, Україна і ЄС були пов'язані Угодою про асоціацію протягом останніх п'яти років; таким чином, заявка цієї держави на членство в Європейському Союзі є результатом її наполегливого прагнення до європейської інтеграції", — йдеться в резолюції.
Литовський Сейм підтвердив готовність надати Україні всебічну допомогу в прагненні до членства в ЄС.
"123 члени Сейму Литви одноголосно проголосували за резолюцію про підтримку членства України в Євросоюзі", - наголошується в повідомленні.
Доповнення
28 лютого президент України Володимир Зеленський подав офіційну заявку на членство в ЄС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що заявка України на членство в ЄС повинна розглядатися окремо від документів, поданих Грузією і Молдовою.