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Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо підтримки вступу України до ЄС

Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо підтримки вступу України до ЄС

Київ • УНН

 • 89181 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Сейм Литви прийняв резолюцію, в якій закликає Євросоюз невідкладно надати Україні статус кандидата на вступ і відкрити переговори про членство. Про це УНН повідомляє з посиланням на LRT.

Цитата

"Україна домагалася членства в Європейському Союзі більше десяти років, Україна і ЄС були пов'язані Угодою про асоціацію протягом останніх п'яти років; таким чином, заявка цієї держави на членство в Європейському Союзі є результатом її наполегливого прагнення до європейської інтеграції", — йдеться в резолюції.

Литовський Сейм підтвердив готовність надати Україні всебічну допомогу в прагненні до членства в ЄС.

"123 члени Сейму Литви одноголосно проголосували за резолюцію про підтримку членства України в Євросоюзі", - наголошується в повідомленні.

Доповнення

28 лютого президент України Володимир Зеленський подав офіційну заявку на членство в ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що заявка України на членство в ЄС повинна розглядатися окремо від документів, поданих Грузією і Молдовою.

Українські Національні Новини

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