Сейм Литвы принял резолюцию о поддержке вступления Украины в ЕС

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"Украина добивалась членства в Европейском Союзе более десяти лет, Украина и ЕС были связаны Соглашением об ассоциации в течение последних пяти лет; таким образом, заявка этого государства на членство в Европейском союзе является результатом его настойчивого стремления к европейской интеграции", — говорится в резолюции.

Литовский Сейм подтвердил готовность оказать Украине всемерную помощь в стремлении к членству в ЕС.

“123 члена Сейма Литвы единогласно проголосовали за резолюцию о поддержке членства Украины в Евросоюзе”, - отмечается в сообщении.

Дополнение

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подал официальную заявку на членство в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что заявка Украины на членство в ЕС должна рассматриваться отдельно от документов, поданных Грузией и Молдовой.