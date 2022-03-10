Премьер-министр Латвии: ЕС должен "открыть двери" Украине по членству

Детали

Во время встречи Европейской народной партии в Париже Кариньш подчеркнул, что Украине неообходимо предоставить статус кандидата в ЕС.

Он также отметил необходимость введения санкций против России в энергетическом секторе.

“Если мы хотим остановить Путина - мы должны прекратить его финансирование”, - добавил он.

Напомним

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает безотлагательно предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС и открыть переговоры о членстве.