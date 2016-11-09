Прем’єр-міністр Канади привітав Д.Трампа з перемогою на президентських виборах

“Від імені уряду Канади, я хотів би привітати Дональда Дж. Трампа з обранням на пост наступного президента Сполучених Штатів”, — цитує Д.Трюдо прес-служба.

Також прем’єр-міністр Канади зазначив, що сподівається на співпрацю з новообраним президентом США у сфері торгівлі, інвестицій, міжнародного миру і безпеки.

“Канада не має ближчого друга, партнера і союзника, ніж Сполучені Штати. Ми з нетерпінням очікуємо дуже тісної співпраці з обраним президентом Трампом, його адміністрацією, а також з Конгресом Сполучених Штатів в найближчі роки, в тому числі з таких питань, як торгівля, інвестиції, а також міжнародного миру і безпеки”, — зазначив Д.Трюдо.

Крім того, прем’єр міністр Канади наголосив на тому, що відносини між Канадою та США є зразковими для інших країн світу.

“Відносини між нашими країнами є моделлю для всього світу. Наші спільні цінності, глибокі культурні зв’язки, а також сильні інтегровані економіки будуть як і раніше служити основою для просування нашого сильного і процвітаючого партнерства”, — додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 8 листопада у США обирали президента, а також частину конгресу.