Премьер-министр Канады поздравил Д.Трампа с победой на президентских выборах

"От имени правительства Канады, я хотел бы поздравить Дональда Дж. Трампа с избранием на пост следующего президента Соединенных Штатов", - цитирует Д.Трюдо пресс-служба.

Также премьер-министр Канады отметил, что надеется на сотрудничество с новоизбранным президентом США в сфере торговли, инвестиций, международного мира и безопасности.

"Канада не имеет более близкого друга, партнера и союзника, чем Соединенные Штаты. Мы с нетерпением ожидаем очень тесного сотрудничества с избранным президентом Трампом, его администрацией, а также с Конгрессом Соединенных Штатов в ближайшие годы, в том числе по таким вопросам, как торговля, инвестиции, а также международный мир и безопасность", - отметил Д.Трюдо.

Кроме того, премьер-министр Канады отметил, что отношения между Канадой и США являются образцовыми для других стран мира.

"Отношения между нашими странами являются моделью для всего мира. Наши общие ценности, глубокие культурные связи, а также сильные интегрированные экономики будут по-прежнему служить основой для продвижения нашего сильного и процветающего партнерства", - добавил премьер-министр.

Напомним, 8 ноября в США выбирали президента, а также часть конгресса.