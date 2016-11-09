Премьер-министр Канады поздравил Д.Трампа с победой на президентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
"От имени правительства Канады, я хотел бы поздравить Дональда Дж. Трампа с избранием на пост следующего президента Соединенных Штатов", - цитирует Д.Трюдо пресс-служба.
Также премьер-министр Канады отметил, что надеется на сотрудничество с новоизбранным президентом США в сфере торговли, инвестиций, международного мира и безопасности.
"Канада не имеет более близкого друга, партнера и союзника, чем Соединенные Штаты. Мы с нетерпением ожидаем очень тесного сотрудничества с избранным президентом Трампом, его администрацией, а также с Конгрессом Соединенных Штатов в ближайшие годы, в том числе по таким вопросам, как торговля, инвестиции, а также международный мир и безопасность", - отметил Д.Трюдо.
Кроме того, премьер-министр Канады отметил, что отношения между Канадой и США являются образцовыми для других стран мира.
"Отношения между нашими странами являются моделью для всего мира. Наши общие ценности, глубокие культурные связи, а также сильные интегрированные экономики будут по-прежнему служить основой для продвижения нашего сильного и процветающего партнерства", - добавил премьер-министр.
Напомним, 8 ноября в США выбирали президента, а также часть конгресса.