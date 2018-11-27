Прем'єр-міністр Фінляндії заявив про необхідність хорошого діалогу з Росією

“У нас довгий кордон, і ми звикли працювати з Росією. Мені здається, є таке уявлення, ніби ми в Фінляндії боїмося Росії, але це не так: ми звикли жити разом з Росією, як сусіди”, — сказав він. За словами Сіпіля, в Гельсінкі повністю підтримують санкції Європейського союзу і США, введені відносно РФ, однак переконані в необхідності конструктивної взаємодії. “У той же час у нас дуже хороший діалог”, — підкреслив прем’єр-міністр.

Сіпіл зазначив також, що санкції позначилися на товарообігу між Фінляндією і Росією. “Росія займала перше або друге місце в нашій торгівлі 10 років тому. Після санкцій та інших обставин вона знаходиться на п’ятому місці”, — сказав фінський прем’єр. При цьому він підкреслив, що в даний час близько 90 тисяч туристів з Росії щорічно відвідують Фінляндію.

Як повідомляв УНН, МЗС РФ вважає, що “варто очікувати нових провокацій на Азові”.