Премьер-министр Финляндии заявил о необходимости хорошего диалога с Россией.
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Финляндия убеждена в необходимости поддерживать хороший диалог с Россией, несмотря на политику санкций. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, выступая в понедельник в Экономическом клубе в Вашингтоне, передает УНН.
“У нас длинная граница, и мы привыкли работать с Россией. Мне кажется, есть такое представление, будто мы в Финляндии боимся России, но это не так: мы привыкли жить вместе с Россией, как соседи”, — сказал он. По словам Сипиля, в Хельсинки полностью поддерживают санкции Европейского союза и США, введенные в отношении РФ, однако убеждены в необходимости конструктивного взаимодействия. “В то же время у нас очень хороший диалог”, — подчеркнул премьер-министр.
Сипиля отметил также, что санкции сказались на товарообороте между Финляндией и Россией. “Россия занимала первое или второе место в нашей торговле 10 лет назад. После санкций и остальных событий она находится на пятом месте”, — сказал финский премьер. При этом он подчеркнул, что в настоящее время около 90 тысяч туристов из России ежегодно посещают Финляндию.
Как сообщал УНН, МИД РФ считает, что “следует ожидать новых провокаций на Азове”.