Прем'єр Італії: звірства скоєні в Україні, мають бути покарані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив у вівторок, що звірства, скоєні в Україні, мають бути покарані, і закликав президента росії володимира путіна зупинити "різанину мирних жителів". Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Військові злочини мають бути покарані", - сказав Драгі у своєму виступі в Турині.
"Президент путін, російська влада та її армія повинні будуть відповісти за свої дії".
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Він закликав до незалежного розслідування смертей в українському місті Буча, про які стало відомо у неділю та яке викликало обурення міжнародної спільноти.
Росія заперечує свою відповідальність за вбивства у Бучі.
Драгі сказав, що Італія солідарна з Європейським союзом у своїй позиції щодо бойових дій в Україні та "впевнено підтримує" новий пакет санкцій, введений сьогодні.
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Напередодні, 30 березня, Драгі провів телефонну розмову із путіним. За словами Драгі, він запитав президента, чи планується припинення вогню в Україні, на що той відповів, що "умови ще не настали".